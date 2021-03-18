下午4時許，銅鑼灣中央圖書館對出一段高士威道，有途人發現一頭野豬出沒。警方接報後到場，其後野豬由漁農自然護理署人員帶走。有讀者目擊事發經過，見證野豬大鬧銅鑼灣將近個半鐘，其間驚動正在等候巴士的路人，更有三名持盾警護送，也試過跑出馬路，所幸最後沒有遇到大意外，順利被愛協人員用z帶到一公里遠的東院道休憩處，最後由漁護署麻醉帶走。

讀者梁小姐在現場目擊事發經過。她表示下午4時許經過銅鑼灣中央圖書館時，突然發現有一頭野豬出沒。現場所見，野豬主要在行人路散步，試過跑出馬路，所幸當時未有車輛途經，而野豬亦很快返回行人路，才沒有造成意外。

其後，野豬在高士威道對出來回踱步，最遠行到皇仁書院對出，不時在花槽翻動泥土進食，視經過路人如無物。一眾途人十分好奇，紛紛舉機拍攝，而梁小姐自己更是相當震撼，未曾想在銅鑼灣鬧市也能目睹野豬出沒，也相當擔心野豬會遭遇意外被車撞倒，遂尾隨跟進事態發展。

約半小時後，三名警員接報到場，其中兩人持盾，一直沿途護送野豬，不時用警棍敲擊地面或盾牌，以防野豬衝出馬路；而野豬準備經過巴士站時，警員又提早上前，將等候巴士人群帶到一旁，又着巴士慢駛入站，好避免野豬受驚與人群起衝突。

一直到下午5時左右，便有愛協人員到場，其中一人在野豬後方用手勢引導，另一人則前方抛生命麵包利誘，與警員共同將野豬由高士威道鬧市，誘導至一公里外大球場附近的東院道休憩處，隨之漁護署人員便發射麻醉槍，野豬呆了一呆便倒地，未有太大反抗。最後在晚上5時半左右，漁護署將野豬裝入鐵籠運走，整個事件擾攘將近一個半小時。

梁小姐形容，相比起以往捕捉野豬的衝突場面，是次各方人員處理手法是相當溫柔，見野豬最後未有遭遇意外可謂鬆了一口氣，也相當關心野豬被帶走後，漁護署會如何處理。

《蘋果》正向漁護署查詢，等候回覆。

愛協回覆查詢，指事件中野豬是雄性，收到市民致電熱線求助後。派愛協督察到場，與警員一同將野豬引導至大球場方向。其後漁護署到場，將野豬帶走，據知檢查後會將其放回山上。

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