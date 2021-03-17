旺角街頭發生傷人案，凌晨零時許，通菜街與登打士街交界一間便利店門外，一對夫婦與一醉酒男子發生爭執，繼而發生推撞糾纏，懷疑醉酒男子用手機「拖馬」，稍後約4名男子衝至現場，將夫婦兩人打傷，救護員趕至現場，48歲姓李丈夫昏迷，37歲姓子妻子清醒，送往伊利沙醫院治理，警方列傷人案件展開調查。

《蘋果》讀者拍下打鬥過程，他表示，受傷夫婦帶有酒意，在便利店門外將一名醉酒男子推倒地上，醉酒男子取出手機致電「拖馬」，並爬起與夫婦再度推撞，夫婦糾纏後圖離開現場。影片看到，醉漢邊講電話尾隨夫婦身後，並將女子拉倒地上，然後與其夫扭作一團，4 名大漢則從對面家樂坊走出跑至現場，並撿起地上鐵支作武器向夫婦兩人襲擊毆打，夫不敵倒地被人狂毆，其間有人自稱新義安。

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