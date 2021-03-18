47名民主派因參加初選被控違反《國安法》下的串謀顛覆政權罪，至今只有11人獲准保釋，其餘36人未審先囚，當中最少12人如重囚般還柙在赤柱監獄，包括黃之鋒、朱凱廸、林卓廷、岑敖暉、陳志全、趙家賢、張可森、郭家麒、鄒家成、李嘉達、鍾錦麟及譚凱邦。

前立法會議員張超雄和邵家臻今早到赤柱監獄探望趙家賢。張超雄離開時表示，趙的精神不錯，但他身體一向都有毛病，「有啲高血壓呀、耳仔嗰啲仲係康復緊，都辛苦㗎」，並透露趙的耳朵傷患仍需覆診。張超雄表示，自己將會繼續來回各處監獄和收押所探望被還柙的民主派人士，「支持返啲戰友。」邵家臻亦有在fb發帖，指趙的髮型仍是招牌的洋蔥頭，但明顯十分疲倦，另有托他與其辦事處職員聯絡，「街坊工作做得幾多得幾多。」

林卓廷fb小編：單獨囚禁17日，調倉申請迄無回音

林卓廷團隊的fb小編昨晚發帖，指林告訴團體成員，他曾屢次向懲教署申請調往可與其他還柙人士一同生活的「大倉」，而非現時被囚的單人倉，「然而懲教人員就一直只答佢原則上可以申請，但批唔批就係另一件事，申請結果亦都迄無回音，剩下嘅只有無了期嘅等待。」

陳志全：兩星期收4次信 自己亦寫信比朋友

陳志全（慢必）的團隊昨晚在Youtube頻道發佈新影片，指陳最近減少攝食澱粉，而私飯的份量十分之大，「其實都食唔晒啲嘢嘅。」另外，陳亦透露在過去兩星期一共收到4次的獄外來信，自己亦一直有寫信予外界朋友。

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