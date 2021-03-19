大埔今日發生懷疑虐狗案，兩頭唐狗分別疑似被插傷及淋上油漆，女狗主報警處理，警方通知愛護動物協會人員到場展開調查，暫時無人被捕。現場消息指，狗主養有三頭唐狗，目前依據狗隻身上傷勢，估計是狗隻打架引起。

現場為大埔九龍坑村一間村屋內，一隻名為Lily的10歲唐狗，疑似被人用利器插傷，頭部及手部共有約6處傷口，大部分傷口位於左邊面部，有一處非常接近左眼。另一隻體型相若的唐狗則疑被人以油漆淋身。女狗主今日（19日）早上發現後報警求助，下午兩名警察及兩名愛護動物協會督察到場調查。

愛護動物協會督察了解兩狗傷勢，暫未能判定事件是否實屬虐待動物案，並發現其中一隻唐狗身上的油漆應為血迹，推斷牠們有可能因打架受傷。現正等候愛協回覆。

女狗主回應指，平日沒有放狗習慣，愛犬主要在屋內活動，過去亦沒有接到相關投訴。

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