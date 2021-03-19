玩具設計師的陳澤棠（47歲）上周二感不適，眼白泛黃，到法國醫院進行身體檢查，醫生發現他有肝硬化現象，肝酵素更超標40倍達2000度。留醫多日情況並無改善，醫生於周三（17日），陳澤棠農曆生日當天，建議他轉到公立醫院，其後更證實肝衰竭。陳澤棠目前留醫瑪麗醫院，總膽紅素嚴重超標，更出現肺花。醫生指，陳澤棠肝功能僅餘五成，若不移植肝臟，估計僅餘兩星期壽命。目前，陳已排於AB血型肝移植名冊首位，家人欲捐肝，並已進行身體檢查，正等候結果，其家人呼籲有心人捐出屍肝，或捐贈活肝續命。

「我唔想見到爸爸咁辛苦，可唔可以唔做手術？」9歲的Daniel，今日下午於醫院親睹父親躺於病床上，身上插著喉管，不禁抱著身邊人嚎啕大哭。患有乙肝多年的陳澤棠，生活習慣健康，不煙不酒，熱愛運動，身體狀況一直良好，陳每年皆會接受身體檢查，惟去年因疫情暫緩。

上周二（9日），陳澤棠感不適，眼白泛黃，遂到法國醫院進行身體檢查，醫生發現他有肝硬化現象，肝酵素更超標40倍達2000度。「我哋以為佢住幾日就冇事，等佢出黎慶祝生日」，陳澤棠弟婦梁小姐憶述，醫生曾向陳澤棠表示，留院觀察數天，服藥後情況改善便可出院。

然而，周三（17日），即陳農曆生日當天卻接獲壞消息，醫生認為陳澤棠情況並無改善，建議他轉往公立醫院作治療，陳於同日轉往伊利沙伯醫院，今日再轉往瑪麗醫院。

家人引述醫生：AB型屍肝，一年都未必有一個

疫情下，家屬無法進入病房探望，只能趁今日下午，陳澤棠轉院時在旁觀望，Daniel事隔一個多星期首次見到的父親，卻是躺於病床上，身上插著喉管，短短3分鐘的畫面，於小心靈中留下烙印，「佢話『我想走，唔想見到爸爸咁辛苦！』」身旁的梁小姐亦不禁哭成淚人。

梁小姐指，伊利沙伯醫院為陳澤棠進行詳細檢查，其肝酵素雖已回落至800度，惟膽紅素卻超標400多倍，高逾460mg/dL，而且更有肺花現象，醫生需處方抗生素治療肺部炎症。目前，陳澤棠肝臟衰竭，肝功能僅餘五成，急需換肝續命，否則可能只餘兩星期壽命。雖然陳已排於AB血型肝移植名冊首位，惟梁小姐引述醫生指，「AB型屍肝，一年都未必有一個」。目前，陳澤棠手部出現手腫，已無法握筆書寫，手、頸更泛黃。

心繫父母 每日致電噓寒問暖

任職玩具設計師的陳澤棠，雖然工作繁忙，假日仍抽空與兒子行山、打波，一家三口生活簡單美滿，是親朋好友眼中的好爸爸。身為家中長子的陳澤棠，亦是弟妹眼中強人，從小肩負家中大小事務，對父母亦關懷備至，即使已婚多年，每早利用上班搭車空檔，致電年老多病的母親噓寒問暖，近年更為方便照顧居於深水埗的父母，由鑽石山遷至荔枝角。

為免年老父母受不了打擊，陳家弟妹連日來報喜不報憂，惟眼見胞兄病情急轉直下，終於昨晚忍痛將壞消息告知家中兩老，「今日老爺同醫生講『等我捐啦！』但老爺已經70歲喇！」兒子性命逐秒流逝，兩老卻愛莫能助，不禁老淚縱橫。

兄長徘徊生死邊緣，一對弟妹肝膽相照，即時答應捐肝，可惜，幼弟患有脂肪肝不適合移植，胞妹的身體檢查結果尚未出爐，家人憂心忡忡。梁小姐坦言，即使弟妹已各有家室，妹妹育有一對年幼子女，亦毫不猶豫作出捐肝決定。目前，檢查報告尚未出爐，陳家上下憂心忡忡。

「三嬸，我十日無見過爸爸，我聽唔到爸爸鼻鼾聲瞓唔着！」晚上回家後，Daniel向梁小姐吐露心聲，年幼的他，善良不善忘，與父親的相處點滴，原來早已印於腦海。梁小姐呼籲熱心人捐出離世家人肝臟，或捐贈活肝，讓陳家再次共聚天倫。

在2020年，醫管局共錄得27宗遺體肝臟捐贈及23宗活體肝臟捐贈作移植用途。如市民有意協助，請留意以下要求，並致電瑪麗醫院熱線2255 3838。

1. 18至60歲，男女不限

2. 血型屬AB型，A型、B型及O型，BMI少於30

3. 沒有酗酒、濫藥習慣，身體狀況良好

4. 手術前後有親人照顧更佳

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！