早前政府宣佈疫苗接種計劃優先組別擴展至30至59歲人士，而今早（19日）《蘋果》到官涌體育館疫苗接種中心視察，亦見不少年輕面孔，無懼過往市民接種後出現的不良反應及死亡個案。有市民指，因為中國是首個出現武漢肺炎的國家，所以認為科興疫苗的研究時間會較長，從而更有信心。

從事金融業的林先生是年輕的接種一族，他因需要到中國出差，故預約今日先接種科興疫苗。他稱對中國疫苗有信心，認為中國始終為首個發現武漢肺炎的地方，所以研究時間會相對長。而接種疫苗前林先生亦有做相關研究，他指每隻疫苗都有不良反應，美國疫苗亦皆是。林先生解釋輝瑞為mRNA疫苗，正開發用作治療癌症，因此用作傳染病疫苗是「對全人類的最新體驗」，所以他表示對傳統的滅活疫苗較有信心。

市民梁先生則指要支持疫苗，所以登記今日接種科興疫苗。他認為每種疫苗都有好處壞處，而且目睹全球很多人已接種科興，認為疫苗普遍安全可靠，而不良反應只視乎每個人身體而定。梁先生又認為，如果市民拒絕接種疫苗，就無法達成「人人有抗體」的目標，疫情就會因而繼續爆發，呼籲市民盡快接種，並「畀個心出嚟共同抗疫。」

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