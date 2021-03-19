47名民主派因參加初選被控違反《國安法》下的串謀顛覆政權罪，至今只有11人獲准保釋，其餘36人未審先囚，當中最少12人如重囚般還柙在赤柱監獄，包括黃之鋒、朱凱廸、林卓廷、岑敖暉、陳志全、趙家賢、張可森、郭家麒、鄒家成、李嘉達、鍾錦麟及譚凱邦。

林卓廷團隊：佢被安排轉往大倉

林卓廷團隊的fb小編昨晚發帖，指林昨日突然由本來被囚的單人倉，被轉往可與其他還柙人士一同生活的「大倉」。小編表示，他們前日曾發帖指懲教署未有回應林之前提出轉往「大倉」的申請，豈料署方昨日便立刻將林轉往有約70人的「大倉」，「佢地係咩原因突然間又攞返個申請黎批就不得而知喇，但最緊要嘅係阿廷唔洗再自己一個孤零零過日晨。」

陳志全昨收數十封信 希望市民多寄歌詞

陳志全團隊的fb小編亦在昨晚發帖，指陳昨日收到數十封獄外來信，「佢話好感動一定會慢慢睇，非常感謝大家咁錫佢，特別係多謝有啲朋友專登印咗啲一格格嘅日曆表比佢。」此外，陳亦希望大家可以多寄歌詞給他。

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