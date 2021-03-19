「橋唔怕舊，最緊要受」，一度沉寂的街頭祈福騙案，近年再有上升趨勢。去年（2020年）有32宗，較前年的15宗升逾一倍，損失金額由前年的240萬驟增至去年750萬港元，升幅逾兩倍。警方針對加強執法，發現一個祈福黨詐騙集團活躍全港，涉及11名女受害人，騙款高達210萬元。警方昨日採取行動，掩至深水埗拘捕5女3男，其中7人為內地非法入境者，各人分別涉以「以欺騙手段取得財產」、「非法入境」、「協助或教唆非法入境」及「拒捕」等罪名被扣查。

商業罪案調查科高級督察張文瀚講述案情時透露，探員昨日掩至深水埗一住宅單位，拘捕的5女3男，當中7人為內地非法入境者，1人為本地人，年齡45至57歲，拘捕期間，一名男子拒捕令警員輕傷。警方調查顯示，有關詐騙集團於去年10月至今年3月犯案，涉及的11名受害人全為女性，皆為退休人士或家庭主婦，年齡54至80歲，每人被騙金額由6萬至36萬元不等。其中最大宗36萬元騙款的受害人年約70多歲。

張指騙徒會在街頭隨機兜截年長受害人，問她是否認識某一位「神醫」，此時第二名騙徒出現，聲稱認識該「神醫」，又讚「神醫」醫術十分高明，兩名騙徒便夾計帶受害人到附近公園閒談，其間以「噓寒問暖」手法，套取受害人的家庭狀況，如有幾多親人，受害人本身有甚麼疾病等，然後將有關資料預先轉達給第三名騙徒，此時第三名騙徒便會適時出現，聲稱是「神醫」的親戚及曾跟隨「神醫」學醫術，騙徒為證明自己的能力，就在受害人面前講出其已預知的個人資料，增加其可信性，騙徒乘時指出受害人或其家人將有大病或行衰運，一定要用現金或首飾作法祈福，消災解難。

受害人被嚇得心慌慌，不虞有詐，將現金及首飾乖乖交給騙徒「祈福」，其間騙徒偷龍轉鳳，將另一個與受害人一模一樣的袋交還予受害人，並叮囑受害人在一段時間過後才能打開袋，否則大禍臨頭。結果當受害人在若干時間才開袋始見現金首飾不翼而飛，才知中伏。

張文瀚指，騙徒手法聽落好荒謬，但擅長做戲呃街坊。「騙徒幾個人用狡猾手段喺受害人面前騙取信任，受害人多為老人家，多數身體有毛病如腳痛、腰痛等，容易相信騙徒祈福消災的謊言。」他呼籲市民多提醒身邊老人家，要提高警覺，勿輕易相信陌生人，包括家庭狀況、財務狀況，及不要將財產交予陌生人，遇有懷疑，可致電防騙易熱線18222，或報警求助。

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