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本港武漢肺炎疫情反覆，今日（19日）新增13宗確診個案，10宗本地個案，當中4宗無源頭，其中一宗無源頭個案為在太古港島東中心證券商任職的36歲IT職員，居於將軍澳日出康城領凱9座左翼。

至晚上8時，政府刊憲表示，由於近日出康城領凱第9座近期出現確診個案，經評估後相關區域感染風險有機會較高，遂決定將將軍澳日出康城領凱第9座列為指明「受限區域」，受檢人士須在其處所等候，預料明早上午8時解封。

封區之前已有大批記者在場守候，但未見有警員戒備。至晚上8時正式刊憲封區強檢一刻，大批警車由環保大道往將軍澳方向殺出，在領凱第9座急停，其後車上警員急步跑落車，拉起橙帶設置封鎖範圍，又將記者驅至指定範圍拍攝。

政府刊憲後，警方在領凱第9座地下拉起橙帶，並停泊多架警車，另有多名海關人員協助上門通知居民落樓進行檢測。至晚上8時半，警員於單車徑用橙帶及鐵馬分隔排隊位置及行人通道，而防疫人員亦開始架起數個藍色帳篷，以設置臨時檢測站，同時陸續有物資由貨車運到地面，包括豆豉鯪魚、杯麵、出前一丁及漂白水等等。

有工人將粟米罐頭運送入臨時檢測站時，將封鎖帶解開，其間有兩名放狗人士竟趁機進入封鎖範圍內，直行直過，而現場未有警員，而工作人員亦忙於處理手上工作，所以未有上前阻撓。

該名確診的36歲患者每周2次到鰂魚涌多盛大廈12樓的Joint Dynamics健身室健身，最後一次去是3月10日，健身室須關閉清洗，員工亦要接受測試，而他工作的港島東中心25或26樓及61樓均曾有兩宗個案，當局決定為港島東中心再做強制檢測。

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