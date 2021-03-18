黑工爭食搶飯碗，令「攞正牌」的港人外送員叫苦連天。印度裔的Gary是土生土長香港人，原本從事Uber司機，3年前加入「戶戶送」任電單車外送員，高峰期月入4、5萬元，足夠養活一家，惟近期黑工大舉殺入令他收入減半，「依家搵2萬都要做十幾個鐘先搵到」。

「戶戶送」在港有7,000多名外送員，當中近6成為電單車手、約1成為單車手及約3成為步兵，其接單價格分別為約37元、25元及21元。每張單價根據距離有所調整，但相差不大。若外送員的接單率達8成以上，會另有3成加乘獎金。

Gary得知，由於黑工無車牌，平時不是步兵就是踩單車，每當分派到俗稱「遠單」的長途單，黑工就會「踢單」拒接。「踩單車嘅黑工根本送唔到上山同遠程嘅車手單，咁佢哋會放棄維持8成接單率，不斷踢單，變相成為不收獎金嘅廉價勞工。」

相反，港人外送員為保持8成接單率獲取獎金，便要「硬食」長途單，變相每張單需用更多時間及油錢送餐，令接單量下降，收入大減，「依家我哋做10單先有1個近單，以前10單有4至5個都會係近單」。與黑工份屬同鄉的他亦大感不滿：「佢哋依家做緊我哋啲嘢，咁我哋做乜啫？」

4年前加入「戶戶送」的港人Don指，近數月收入大減3成，「之前我喺最旺時間一鐘頭可以做5至6單。依家好lucky嘅話，一個鐘頭最旺做到3單。」Don由步兵做起，眼見車手收入更為豐厚，於是考取電單車牌，2年前轉任車手，高峰期月入5萬多元。可惜好景不常，自去年疫情爆發，除了黑工外，大批失業大軍湧入爭食，其後連一般打工仔亦入行分一杯羹。

Don坦言，「戶戶送」現行的自由登入政策，免於旗下外賣員報更及按更份開工，因此吸引不少打工仔在工餘時間兼任外賣員。他認為攞正牌外送員的處境愈來愈艱難，「真係好難，試過3、4個鐘頭做得一單。本身你係唔會知道嗰幾個鐘只係得一單咁就坐喺度等。」

據知情外送員透露，黑工搶食問題日趨嚴重，「每日都有新面孔」，在無可奈何下，不少外送員已向「戶戶送」反映，惟只聽聞處理過少數個案，情況未有改善。他認為「戶戶送」不清理門戶，全因黑工狂踢「遠單」，卻密做「短單」，其公司便可坐享漁人之利，「佢哋（黑工）唔攞獎金，嗰啲錢咪戶戶送擺喺自己袋」。

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