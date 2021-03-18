疫情持續，「叫外賣」成為港人日常，同時造就大批「步兵」、「車手」外送員湧現，惟《蘋果》發現，近日有黑工集團殺入外賣平台「戶戶送」（deliveroo），將外送員賬戶以最高6,000元出租予「無證難民」，更安排「駁腳姐」協助無法送餐上樓的難民把外賣送予食客，每單收15元，層層剝削圖利。有黑工外送員剖白：「因貧窮才會冒險送外賣賺錢！」

記者：黃麗英 江子堯 盧藹雯

外賣生意貨如輪轉的「戶戶送」，送餐專員今年初已增至7,000人，成為疫情下失業大軍的求生出路，就連黑工集團亦加入分一杯羹。《蘋果》追查發現，有黑工集團招攬大批持「行街紙」的難民做外送員，當中以港島區情況最為嚴重。《蘋果》記者連日追蹤，發現灣仔區有不少「戶戶送」外送員是踩單車送餐，在晚巿黃金時段，一小時至少有20人密密送。記者向其中一名外送員了解，起初他矢口否認「工作」，稱只是幫朋友取外賣，其後終和盤托出，並出示身上的「行街紙」，上面列明其難民身份，已由印度來港5年。他自言住在港島區，因為沒有身份證無法找正職，更剖白「因貧窮才會冒險送外賣賺錢」。

記者後來接觸到一名印度裔難民外送員Inder，透露入行經歷，他2年前以月租4,000元向「判頭」租用電單車外送員賬戶，早期以單車送外賣，後來單車被偷，惟有轉做步兵，日做12小時，每日最多可送30張單。倘全年無休，月入可高達3萬多元，但其實黑工要向幕後操控的黑工集團支付包括租賬戶、「駁腳姐」等費用，加上租金等開支，只剩三分一工資落袋。他更說租住的床位劏房中，1屋4人都是外送員，可見情況普遍。

這些難民身份外送員主要聚集於廈門街、盧押道及莊士敦道一帶等接單，多以單車開工。據知，黑工集團分為多個「山頭」，有「判頭」先收集「戶戶送」外送員賬戶，再招攬難民租用；判頭亦會落場送外賣，順道帶新人入行，熟習環境，據知部份判頭還提供一條龍服務，為難民合租劏房床位，運作相當有系統。

其中一個巴基斯坦裔 判頭，手下有10多名難民送餐。每日午巿12時至3時，以及晚巿6時至9時的外賣生意最為暢旺。午膳時段訂單主要集中在商廈，晚餐時段則集中於區內服務式住宅。「佢哋可能會搵同鄉，唔係做呢行嘅人，或者做第2間（外送）公司，就可以租（外送員賬戶）畀同鄉。」有知情的外送員透露，賬戶月租最高可達6,000元；若一個4人家庭全部申請「戶戶送」外送員賬戶並租出，每月便有2萬多元收入。

據知，以收入最高的電單車手賬戶最搶手，惟因難民沒有身份證及車牌，故改以單車送餐，「大部分你見到踩單車嘅外送員，好大機會係黑工囉！」黑工集團除了出租賬戶外，更會安排「駁腳姐」承接無身份證而無法進入大廈上樓的外賣員送餐，將外賣轉送到食客手上，因為部份難民擔心出示「行街紙」會令黑工身份曝光，因而造就「駁腳姐」得以搵食。

這些「駁腳姐」主要在灣仔利東街及莊士敦道一帶出沒，駐守在囍匯及嘉薈軒兩個住宅樓宇附近，每當黑工接到該兩個屋苑的訂單，便聯絡她在大廈外交收，雙方相當有默契，過程非常迅速，交收後便各行各路，「駁腳姐」接過食物後直入大廈，向保安出示身份證登記後順利上樓。據記者觀察所得，「駁腳姐」相當旺場，甚至要奔跑趕單，晚上6至8時繁忙時段，每小時送5至8個外賣，以每單最多收15元「駁腳費」計，時薪可高達120元。

據知「駁腳姐」以菲傭身份來港，記者向她了解，但她否認收錢送餐上樓，又指自己並非「戶戶送」外送員，只是幫外送員「男友」送餐。至於她所指的「男友們」到底是否持有身份證，她則指不知道，更反駁指控她收錢的人只是妒忌她們。「戶戶送」回應稱，所有送餐專員必須擁有香港的可合法工作權，送餐專員若發現任何違法行為，應主動向戶戶送團隊舉報。

「戶戶送」強調，公司允許送餐專員賬戶持有人委任其「替代人」，惟他們有責任確保該委任人符合與戶戶送合作的所有要求，包括其在香港的合法工作權。公司團隊會於不同地區進行定期的工作證明文件審查，一旦發現任何送餐專員不具在港工作的資格，會終止其賬戶。

大律師陸偉雄指持「行街紙」人士在港工作即變「黑工」，涉嫌違反逗留條件，根據《入境條例》規定，任何人在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得從事任何僱傭工作。一經定罪，最高可判罰款5萬元及監禁2年。另外，持「行街紙」人士一旦違法且留有案底，亦會喪失申請酷刑聲請的資格，斷送留港資格。「黑工」一旦罪成，賬戶擁有人亦干犯協助及教唆他人違反逗留條件，同樣可被判處罰款5萬元及監禁2年。

至於外賣平台「戶戶送」與送餐專員並非僱傭關係，陸偉雄表示，如「戶戶送」知情且參與其中，亦可能干犯協助及教唆他人違反逗留條件，此外，除非有人「放蛇」證明「戶戶送」直接聘用黑工，否則即使有員工曾向「戶戶送」舉報，但並非直接證據證明「戶戶送」知情：「呢個情況係個賬戶持有人濫用佢個賬戶，同公司無關。」他續指當中客觀因素太多：「可能中間有人瞞騙我，唔係話有人干犯罪行，deliveroo就一定有罪責。」

《蘋果》於周二晚就「黑工送外賣」事件向入境處調查，翌日該處積極向記者了解事件，並於同日隨即採取行動。入境處發言人稱，執法人員周三（17日）於灣仔區進行「反非法勞工行動」，拘捕一名涉嫌從事非法工作的持「行街紙」人士；同時，拘捕一名涉嫌協助及教唆者。 有關案件仍在調查中，不排除將有更多人被捕。

入境處提醒，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪；同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得從事任何僱傭工作。過去一年，入境處調查科共執行了13,612次行動，並拘捕了1,380名非法勞工，並於2020年間，就免遣返聲請人涉及非法工作，拘捕156人。

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