《蘋果》獨家踢爆黑工集團高價出租「戶戶送」（deliveroo）賬戶予難民送餐，並層層操控剝削。報道出街後，記者今午及傍晚再到灣仔視察，發現廈門街、盧押道及莊士敦道一帶，已沒有黑工外送員影蹤，只見被鎖在欄杆的「空單車」。而昔日徘徊於利東街的巴基斯坦裔判頭，以及被安排替無法上樓外送員送餐的菲律賓「駁腳姐」，亦沒有現身。

現場所見，灣仔一帶有警員例行巡邏，惟不見入境處人員執法。晚上6至8時，區內外賣依舊繁忙，惟送單的大多是電單車手，而單車手的數量銳減9成，剩下的1成都是「攞正牌」的港人車手，南亞裔單車手寥寥無幾。記者向區內的「戶戶送」電單車手了解，不少人對「黑工送外賣」一直敢怒不敢言，看到報道後大感驚訝，更直言今日接單數量上升5成，近單（即短途單）數目大增4倍，有車手表示「Well done」，有人則直豎拇指「多謝你哋呀」。

另外，在西九龍一帶送餐的「戶戶送」車手Ali更直言，他加入外送員約兩年，但近期在深水埗、荔枝角及美孚一帶，亦發現充斥上百黑工外送員。他們同樣以5,000至6,000元每月向同鄉租用「戶戶送」或「foodpanda」車手賬戶，再以單車送外賣。巴基斯坦裔的Ali指出，曾多次親眼目睹持行街紙的黑工，用疑似同鄉身份證登記進入大廈，十分猖狂。惟報道刊登後，據他所知，黑工外送員得知有人被入境處人員拘捕，顯得人心惶惶，開工人數隨即大減五成。

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