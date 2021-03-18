「香港冇屋係1,500蚊，就算床位都要4,000，唔做嘢生存唔到。」難民Inder完全不懂廣東話，接受訪問時要靠同鄉翻譯，他直言在港沒有工作的權利，惟政府提供的津貼不足以維生，做黑工是唯一出路。根據入境事務處數據，至去年12月，香港約有13,000名酷刑聲請人士或聲請被拒者因不同原因，以難民身份逗留在港，他們與Inder面對同樣困難。

自小家貧的印度人Inder，沒有讀過書，19歲那年花盡全家人的儲蓄，支付3萬多港元中介費，透過中介安排來港打工賺錢，「當時只係想去外國賺錢，因為去香港嘅價錢最平，所以揀咗香港」。他後來才知被中介欺騙，原來他只能以難民身份留港，連工作的權利都沒有。

盛載着全家脫貧希望的他，惟有留港做黑工。來港7年，他早期在屯門的洗衣房工作，月入14,000元，惟扣除租金及日常使費後，所剩無幾。2年前向同鄉租用「戶戶送」賬戶任外送員，他每日做足12小時，全年無休，只為賺錢寄回家鄉，撫養一家五口。

Inder深知同鄉把免費申請的賬戶以4,000元租給他，「食水好深」，但他仍然感到幸運，「我都覺得4,000蚊好貴，要行好多次先賺到，但我冇得揀，我唔租仲有大把人肯租」。他透露，難民經常被剝削，就算做粗重又工時長的工作，薪金只有1萬多元，因此外送員可謂是難民界的「筍工」。

他直言，難民在港租屋不容易，經常被騙及迫遷，7年來他搬屋逾十次，目前以每月3,000元租住銅鑼灣一個劏房床位，與另外3名難民同住。他指，政府提供的1,500元房屋津貼根本不足以在港租屋，他認識不少沒做黑工的難民，只能瞓天橋底。另外，1,200元超市購物券亦有使用限制，部分生活用品是不能以購物券購買。單靠政府的津貼，根本不足以在香港生存。

根據資料，難民的生活津貼，由社署委託的香港國際社會服務社（ ISS）提供。現時每位成人可獲每月1,500 元的房屋津貼、1,200 元的超市現金券、300 港元雜項津貼以及不到 500 元的交通津貼，而孩童的資助通常只有一半。

國際特赦組織香港分會發言人表示，政府只向酷刑聲請者等逃離家鄉來港尋求庇護、尚未獲聯合國難民署確認難民身份移居至第三國家的人士，提供每月少於3000元的基本生活援助，同時拒絕給予其在港合法工作的權利，違例者最高可遭判處監禁三年。這些政策均加劇了他們在港生活的負擔，迫使他們長期在貧困線以下靠實物援助生活。

發言人補充，港府僅視提出免遣返聲請者為逾期居留者，甚至假定有關人士「濫用機制」，既迫使有受酷刑折磨風險的尋求庇護者成為「非法移民」，亦大大阻礙他們獲得人道主義援助的機會。

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