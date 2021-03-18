市民留家抗疫造就外賣市場暢旺，令外賣平台「戶戶送」（Deliveroo）疫市彈起，規模愈做愈大，更有消息稱，集團最快於4月在英國展開上巿計劃，並設感謝基金向外送員派錢。據了解，香港區符合獲獎資格的外送員已接獲「戶戶送」電郵通知，指公司在不久將來，當現金獎賞準備好時，便會主動聯絡外送員領取。電郵提到，「比90%嘅送餐專員送得更多訂單」的人士，將獲派5,400港元。

「戶戶送」的招股意向書披露，去年平台全年總交易額按年升64.3％至41億英鎊（折合約440億港元），基本毛利按年升近9成。目前全球的商戶近11.5萬戶，車手有逾10萬人。

上市前，「戶戶送」大手筆設立1,600萬英鎊（折合約1.71億港元）感謝基金，派錢表揚送遞最多訂單的外送員，獎金分別為105,000港元、10,500港元、5,400港元。另外，所有與戶戶送合作一年或以上，並完成2,000張訂單的外送員則會獲得2,000港元獎勵。「戶戶送」表示，全港約4分之1送餐專員將會受惠於感謝基金，獎勵將於首次公開發售同日開始運作。

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