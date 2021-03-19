牛頭角大業街日前發生一宗的士搶劫案，司機被兩名男女以利刀指嚇，搶走5部手機，約值23,000元，警方經調查後，分別於周三及周四拘捕二人，涉嫌搶劫。

事發於周二（16日）清晨5時許，警方接獲一名的士司機報案，指他被兩名乘客乘客從後箍頸，以利刀指嚇，並被搶走5部手機，總值約23,000元，案件交由秀茂坪警區重案組跟進，而司機亦在反抗期間受傷。

警方調查後，相信其中一名疑犯首先在牛頭角安善道上車，之後要求司機到樂華南邨接載另一人，之後再開車到大業街。當的士抵達目的地時，二人突然從後箍的士司機頸部及亮刀指嚇，搶走手機。

探員鎖定兩名疑犯，終在周三（17日）晚上8時左右在觀塘一工廠大廈拘捕一名43歲中國籍男子，並於他身上搜出大批可作非法用途的工具，例如螺絲批及鉗等。他向警方承認該批工具是用作偷取他人擺放在街上單車，轉售圖利。至周四（18日）晚上，探員亦在觀塘區拘捕一名49歲中國籍女子。二人承認需要錢，才一同參與案件。

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