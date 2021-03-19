警方、海關和衞生署在展開代號為「冷光」的聯合行動，以打擊藥房非法行為，於今日（19日）在銅鑼灣一間藥房拘捕兩名職員，涉將平價藥材假扮成貴價中藥，以及在受害人不知情下收取高於發票金額的信用卡簽賬，涉嫌以欺詐和不良營銷手法進行銷售，令受害人損失63,000元。

警方與海關分別在本月初接到市民報案，指一間位於銅鑼灣的藥房以欺詐和不良營銷的手法進行銷售。警方與海關隨即展開調查及情報交流，並在今日（19日）於涉案藥房拘捕兩名分別為36歲及42歲的本地男職員，以及在衞生署的協助下，撿取了一些未經註冊的藥貼，和屬於第一部毒藥的眼藥水。

灣仔區刑事調查隊第3隊督察蔡偉橋指，本案的其中一名受害人為一名88歲的男子，他在上月曾兩次到涉案藥房購買中成藥。藥房店員在受害人購藥期間，曾將平價藥材假扮成貴價中藥，以及在受害人不知情的情況下收取高於發票金額的信用卡簽賬，以欺詐手法向他騙取63,000元。

海關版權及商標調查科不良營商手法調查第一組高級督察曾凱婷表示，海關收到兩宗有關涉案藥房的報案，指藥房以誤導性遺漏和對顧客施加不當影響的手法，逼使顧客購買中藥材。她指，第二名受害人為一名57歲的女士，本身想講買的藥材約值100至200元，惟最後被收取過千元的金額。女受害人最初是被藥房門外陳列的低價日用品所吸引而走入店內購物，店員之後會以受害人身體出現不同病徵為理由，說服受害人執藥改善體質。

當受害人尚未同意購買藥材時，店員已一邊說話、一邊把藥材磨粉，造成第一次「米已成炊」的局面；受害人唯有被迫就範、無奈付款。此外，店員在過程中會多番迴避受害人對價格的查詢，甚至刻意遮掩貨品的總額；當受害人用信用卡付款時，便會形成第二次「米已成炊」的局面，藥材真實價值與簽帳金額之間的差異可達10倍至100倍。

警方、海關和衞生署在接報後責成專案小組，經調查後發現涉案藥房主要針對年齡較大的顧客，並以上述欺詐手法騙取金錢。警方和海關在今日下午封鎖位於銅鑼灣駱克道525號的藥滙大藥坊，並由店內帶走兩人。蔡偉橋指，警方與海關在今次拘捕行動後會繼續作出調查，不排除會有更多人被拘捕。

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