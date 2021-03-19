47名民主派因參加初選被控違反《國安法》下的串謀顛覆政權罪，其中吳敏兒、黃子悅、余慧明、袁嘉蔚和毛孟靜仍然被還柙在羅湖懲教所。今午2時半左右，囚權組織「石牆花」成員甘鎧仲（阿甘）來到羅湖懲教所探望其他女囚友，他指在探訪期間看見正在還柙的毛孟靜，她的精神尚算不錯，亦轉述家屬指毛現時有做伸展運動。

吳敏兒親友早前曾指，懲教所提供的女性衞生用品品質奇差。阿甘批評懲教署仍沿用多年前所定下的衞生用品清單，品牌多年來都沒有更新，做法不人道，「搵物資已經好難搵，因為啲護墊其實𠵱家已經好少用，同埋以我所知，𠵱家啲護墊其實係大塊好多，但懲教署一路都冇更新。」

阿甘又指，近日懲教署無故刪減「私飯」菜單，僅剩一肉一素選擇，多款飲品亦被刪去，十分無理，「連鮮奶都唔得，鮮奶其實健康㗎嘛，既然懲教話用健康為主，點解鮮奶都唔得？」阿甘希望懲教署能以人道方式對待在囚人士，「唔好單單覺得，你𠵱家係坐監，所有嘅權利都應該剝奪，其實唔係嘅，即使喺監房入面我哋都必須要講人權。」

此外，吳敏兒和黃子悅的親友亦在下午2時結伴前來探望，眾人逗留至3時半後離去，沒有發言。

袁嘉蔚寄出獄中信：人雖在囹圄，心仍繫大家

袁嘉蔚團隊今午在fb貼出袁寄給田灣街坊的獄中信，她在信中透露自己得知區內有大廈出現源頭不明的確診個案，並呼籲區內街坊不要掉以輕心，需時刻保持警覺及保持個人衞生。袁為未能向街坊提供協助而感到遺憾，「惟人雖在囹圄，心仍繫大家。大家保重！」

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