警方針對非法代客泊車帶來交通阻塞問題，今年2月中展開打擊油尖區非法代客泊車活動，前日（17日）共拘捕21人，分別涉及盜竊、勒索及刑事恐嚇等罪名。

香港過去一直有代客泊車服務，不時引致交通阻塞問題，而警方於2月接獲一宗油尖區非法代客泊車投訴，故於2月中展開為期一個月的相關調查及打擊行動。行動中，警方於區內黑點共發出5426張定額罰款通知，拖走9部改裝及4部涉嚴重阻塞的車輛，當中亦派警員於黑點喬裝放蛇。

警方發現集團成員多以膠櫈及雪糕筒意圖佔用咪錶泊車位，並以恐嚇及勒索手段威迫車主光顧泊車服務，收取40至60元兩小時費用。惟車主付款後成員亦不會入錶，以賺取更大利潤。如車主拒絕光顧，集團成員就會迫使對方駛離車位。

前日（17日）警方經部署後採取行動，21名年齡介乎19至57歲人士落網，包括14名本地男子、1名本地女子及6名非華裔男子，部份人涉黑社會背景，現時以盜竊、勒索及刑事恐嚇等罪名被捕。行動中警方撿獲對講機、數簿、泊車票及車匙，以及近5萬港幣現金。該21名集團成員現正保釋候查，不排除稍後有更多人被捕。

警方呼籲市民停止光顧非法泊車服務，亦避免剝削其他道路使用者的權利，保障車主的財物安全。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！