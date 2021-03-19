東涌映灣園周二（16日）晚有管理處職員及愛協義工捉貓絕育，其間與街坊各執一詞對峙，最後一輪擾攘下，最終有8隻流浪貓被帶走安排絕育。至今日（19日）下午，愛協在居民代表、區議員和管理公司見證下，首先放回第一隻2018年已絕育的流浪貓。至於其餘貓隻則預料在下周一（22日）安排絕育，暫時仍未知何時才能放回。

街坊屈先生表示接獲愛協通知，愛協將在今日下午3時半左右，在屋苑休憩處放回第一隻流浪貓。據他所知這隻流浪貓早在2018年已接受絕育，貓隻放出籠一刻便向草叢飛奔，未見有任何異樣。居民們對於貓隻能放回，都感到開心和歡迎，強調映灣園街坊普遍都喜歡動物。至於其餘貓隻，屈先生引述愛協，指獸醫檢查後將會在下周一（22日）安排絕育，暫時仍未知何時才能放回。

屈先生強調，貓隻放回並非象徵事件的完結，「只係做完第一個Step」，之後愛協如何完善整個捕捉絕育放回計劃、管理處、愛協和居民之間如何溝通等等，日後都需要跟進。他強調管理處和愛協應和居民代表商討，讓居民事前知悉義工行動，以避免再發生類似衝突。不過，屈先生透露事發至今時間尚短，暫時居民未有計劃召開大會商討。

見證愛協放回流浪貓的當區區議員李嘉豪表示，街坊們每日都會遇見流浪貓，已將流浪貓當作社區一份子，故得知有貓隻能夠放回都感到開心。李嘉豪指，當晚涉事愛協義工處理手法固然有問題，但愛協本身和屋苑管理處也是透明度不足，認為日後應詳細向街坊講解捕捉絕育放回計劃流程，以免同類對峙發生，他團隊未來會密切跟進事件進展。

《蘋果》正向愛協查詢，等候回覆。

愛協早前曾表示，2017年與映灣園簽訂協議，於該區進行貓隻領域計劃，由員工捕捉流浪貓並帶到愛協進行免費絕育手術、注射預防針及植入晶片後放回原處生活。

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