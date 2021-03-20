55歲汽車經紀，本周二（16日）在大埔揸車墮坡險衝落海，大難不死；豈料事隔3日，在洞梓村高處墮下身亡，有網民嘆稱是「死神來了」！不過，他的客戶向《蘋果》稱，去年經事主買車，付款10多萬元後卻一直未收貨，認為他猝然離世事不尋常，更擔心所付款項付諸東流，追討無門。有鄰居則指，事主曾透露單位的WiFi訊號欠佳，難以跟年幼兒子視像通話。

男死者姓林55歲，家住洞梓一間村屋，昨日上午11時，他被發現倒斃在村屋對開空地。據稱，事發前他曾向鄰居詢問天台天線接收的問題，懷疑修理天線時失足墮地身亡。警方將案件列作有人從高處墮下，死因有待剖屍確定。據稱，死者妻和一子一女都在內地，已經有一段時間沒回港，年邁母親並不同住。

其後翻查記錄，發現男事主於周二（16日）駕車在汀角路遇險，車輛突然失事，險些連人帶車衝落海。事主當時沒受傷，胸口痛送院治理。未料當時逃過車禍，3日後卻疑失足意外身亡。有網民感嘆說「死神來了」、「神要你死，不得不死」！

不過，讀者阿Cat（化名）向《蘋果》稱，她與林認識10年，過往5、6次替她或丈夫買賣新車和二手車，一直相安無事，但去年尾開始有異樣。Cat稱，去年11月，林替她的韓國車訂購原廠擋風玻璃，付款6,800元後一直未有貨；到12月阿Cat想換車，連同購買的Benz和本身舊車的贖會費，先後轉賬128,000元給對方。惟對方以疫情為由，運輸署暫停工作拖延﹐一直未辦轉名手續。直至最近銀行追討，才知道林沒有繳贖款，Cat示意取消買車，林答應退款，但只聞樓梯響，前幾日她致電查詢，林表示撞車入了醫院。

Cat續說，因為是買賣二手車，沒有簽文件，如今林猝然離世，恐追討無門。她曾經致電林任職的車行查詢，但因為有關交易與車行無關，不得要領；只是言談間得悉，似乎不只她一人受害。

她坦言，事主遇險不久即墮樓身亡，認為「好唔尋常」，「會唔會係自殺，買咗保險，但扮到意外咁呢？」Cat指，林性格樂天，惟近日表現異常，「佢平時好整潔，但最近見佢好褦襶」只是沒有向她透露不開心。

《蘋果》今早致電車行，但職員稱要周一辦公時間才有負責人上班，未能回答查詢。記者今早亦返回事發現場，現場亦經已解封，村屋2樓鄰居對事件感到傷心難過，指出事主早前曾透露單位的WiFi訊號欠佳，難以跟年幼兒子視像通話，鄰居曾向事主表示願意共享其WiFi，但事主以「自己搞得掂」婉拒。

大律師陸偉雄指，債主是否可在債仔身故後索回欠款，取決於死者有多少資產。陸解釋稱，若死者有遺囑，遺囑承辦人要按次序將遺產分配，首先要還清債務，再分予受益人。不過，若死者根本沒有資產，債權人即使在法律上可以行使追討權利，但「石頭鑽唔出血」，恐怖無錢可追。

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