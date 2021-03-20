疫情下港中兩地通關受阻，令近期屯門一帶海上走私日益猖獗。今日流傳一段短片，可見一艘疑似水警快艇，在屯門青山發電廠對開海域，高速追截一艘疑似走私船，其間水警一度向走私船平射信號彈試圖截停，場面驚心動魄。

網上流傳兩段相信由漁民拍攝的片段，可見兩艘快艇在屯門青山發電廠對開海域高速追截，現場雖不見日光但視野尚算清晰，估計時清晨或黃昏時間，然而確實時間不明。

第一段全長約30秒，片段中水警快艇高速追截疑似走私船，旁觀漁民相隔一段距離觀望，不時直言「搏緊命啊」、「撞佢啊嘛」、「截到佢冇油為止」，甚是肉緊。追截一段距離後，走私船急速煞停轉彎，試圖擺脫水警快艇，但水警快艇及時追上，更向走私船發射一枚信號彈，引得圍觀漁民大呼「精采！着火啱呀」。

第二段片段則全長44秒，過程與第一段差不多，可見水警快艇曾先後發射兩枚信號彈，而且貼近走私船，然而走私船不為所動繼續高速逃離，圍觀漁民議論紛紛，更有人向水警大喊開槍，「你唔開槍佢唔停㗎」。然而直至片段結束，依然不知走私船是否已經落網。

翻查警方資料，水警聯同海關曾在周四（18日）凌晨1時聯合行動，在龍鼓灘一帶發現有5名男子，將貨物從輕型貨車搬運到一艘可疑快艇。5名男子隨即登上快艇逃走，水警小艇展開追截，惟快艇拒絕停下，最終離開香港水域往内地方向駛去，未知是否與片段中的為同一場行動。

屯門海域淪走私黑點

屯門對開海域鄰近內地，近期淪為走私黑點，不法份子會以躉船作流動貨倉，再轉分快艇將貨品走私返內地。去年1月，海關橡皮艇於沙洲海面追截走私船隻期間翻沉，導致3名海關人員殉職。同年8月，先後有大批貓狗屍體沖上龍鼓灘、南丫島一帶沙灘，其後揭發有人借寵物移民之名，將貓狗走私回內地。

截至去年10月中旬，海關2020年共破獲34宗海上走私凍肉案，撿獲的數量約3,530噸，總值逾1.54億港元，拘捕164人。海關2020年破獲的案件數量，是過去10年總和的1.6倍，撿獲的凍肉數量及價值，是過去10年總和的2.3倍及2倍，拘捕人數是過去總和的3倍，數字相當驚人。

最近一宗海關破獲的快艇走私案件，便是發生在周二（16日）晚上11時左右。其間海關撿獲一批懷疑走私貨物，包括電子產品、高價食材及化妝品，估計市值約2000萬元，屬海關今年破獲最大貨值海上走私案。海關拘捕一名涉案的32歲男子，惟走私集團其他成員在當晚乘坐載着部份貨物的快艇往內地方向逃去。

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