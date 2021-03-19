本港武漢肺炎疫情反覆，今日（19日）新增13宗確診個案，10宗本地個案，當中4宗無源頭，其中一宗無源頭個案為在太古港島東中心證券商任職的36歲IT職員，居於將軍澳日出康城領凱9座左翼。政府昨晚刊憲表示，指將軍澳日出康城領凱第9座近期出現確診個案，經評估後相關區域感染風險有機會較高，遂決定將之列為指明「受限區域」，預料明早上午8時解封。

昨晚警方封區後，大批身穿全套保護袍人員到場，並在環保大道單車徑，架起10多個作臨時檢測用的帳篷，海關則派員協助上樓通知居民接受檢測，大批居民落樓排隊等候檢測，有居民看到大隊全副防疫裝束人員時感到驚嚇，形容「好似睇戲嗰啲《生化危機》咁樣」，至凌晨約1時，仍有數十名居民排隊等候檢測。

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