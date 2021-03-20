昨（19日）晚8時許，鯉魚門三家村牌坊一帶大批黑漢集結，疑吹雞曬馬醞釀廝殺，警方接報派遣大批軍裝警，到場鎮壓並拘捕10多人。其中一名被捕男子，在場表示不適送院，有消息指該男抵達醫院接受檢測後，對武漢肺炎呈初步陽性。

當晚行動共拘捕17人，涉嫌非法集結。消息指，其中一名巴基斯坦裔男子現場報稱不適，被即時送往聯合醫院，抵達醫院後接受武肺測試，結果對病毒結果呈初步陽性。聯合醫院通知警方後，警方已安排其餘16人保釋外出，而觀塘警署亦已經安排大消毒，包括警車。所有有份處理案件的警員，據知亦會自行檢測，確保陰性後才會回家。

《蘋果》向衞生署查詢，對方指出今日有少於10宗初步確診個案，惟目前暫未有個案詳情。

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