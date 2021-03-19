警方元朗警區一連三日（17至19日）展開交通行動日，重點打擊區內多個因違泊而導致交通擠塞的黑點，特別針對雙行泊車、在限制區及巴士站違例上落客或貨物、停車等候過久、非法進入黃格或黃條過路處並造成阻塞等違法行為，以確保道路暢順及保障道路使用者安全。

為了增強執法效能及靈活性，警員亦利用流動攝錄技術協助執法。行動中，警員共向2618輛違例車輛，發出張定額罰款通知書及拖走四輛違例停泊而造成嚴重阻塞的車輛。

除此之外，在錄影執法行動期間共有9名駕駛者涉嫌在駕駛期間違反不同交通事項，警方將會向相關人士作出檢控。

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