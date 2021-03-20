47名民主派因參加初選被控違反《國安法》下的串謀顛覆政權罪，至今只有11人獲准保釋，其餘36人未審先囚，當中最少12人如重囚般還柙在赤柱監獄，包括黃之鋒、朱凱廸、林卓廷、岑敖暉、陳志全、趙家賢、張可森、郭家麒、鄒家成、李嘉達、鍾錦麟及譚凱邦。

今早8時20分左右，朱凱廸太太及岑敖暉太太Nicole先後到赤柱監獄探訪。另外，9時05分，何俊仁亦到達赤柱監獄，表示探訪區樂軒及趙家賢。

其中林卓廷團隊的fb小編前日發帖，指林已由單人倉，轉到可與其他還柙人士一同生活的「大倉」。對於懲教署突然回應林卓廷的要求而轉倉，小編表示雖然不得而知，但阿廷不用自己一個孤零零感到開心，亦十分感謝懲教署的安排。

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