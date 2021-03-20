周六（20日）晚上7時許，九龍城賈炳達道61號一間泰國雜貨小食舖，一名男子突然向小食舖男職員淋潑通渠水。男職員頸部和手部受傷，送院治理。警方目前仍在追緝狂徒下落。事發時店內有一男一女顧客，幸未有受影響。

事發時該名男職員正在門口燒串燒時，其後涉案狂徒行近，扭開一樽通渠水潑向職員，但第一次疑似未有撕開樽口膠紙，故未有潑出液體。男職員不知何故，故未有即時離開，直至狂徒匆忙撕開貼紙再度潑灑，男職員身中腐液，始大驚衝入店舖用清水衝洗，同時向致電女東主求救，其後女東主返回店舖時，隨即報警求助。

女東主透露，傷者在上址工作約1年，主要負責煮食，沒有與人結怨，亦無欠債。警方目前正調查傷者遇襲原因。

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