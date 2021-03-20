再有警員遺失政府財物。警方表示，一名隸屬田心分區的警員，昨日（19日）中午在區內執勤期間，發現遺失一部警察手提電話。警方接報後立即調查，並在可能遺失物品的地點搜尋，惟未有發現。

警方指，該部手提電話內沒有個人資料，目前案件列作「遺失政府財物」，由田心分區跟進調查。呼籲市民如拾獲話，應立即把電話交到就近的警署，或致電3661 1706與田心警署人員聯絡。

近期警員遺失財物近期屢見不鮮，上月26日更試過一日發生兩宗。一名隸屬山頂分區的警務人員，當日上午在山頂執勤期間發現遺失一部隨身攝錄機；同日晚上，一名休班警在沙田火炭山尾街一籃球場打波時放低銀包，其後發現銀包懷疑被小偷盜去，內有一張警察委任證及約300元現金。

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