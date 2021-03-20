47歲玩具設計師陳澤棠日前出現急性肝衰竭，肝功能僅餘五成，急於兩周內換肝續命。陳的胞妹原打算捐肝救兄，可惜身體檢查後證實不適合捐肝，陳澤棠的膽紅素今進一步上升至超標500倍，令陳家焦急如焚。身型細小陳澤棠妻子，原本擔心肝臟體積不適合丈夫，惟得知丈夫胞妹肝臟不適宜後，今接受檢查，望拯救病危丈夫。然而一旦妻子肝臟也不適合，陳澤棠便只熱心人捐肝這個唯一續命希望。

AB血型的陳澤棠，今於瑪麗醫院留醫，據知陳的膽紅素由昨日460mg/dL，於一日內急升至今日的逾500mg/dL，超標500倍。家人指，陳澤棠雖仍然清醒，惟精神欠佳，視力疑受藥物影響變得模糊。

身為家中長子的陳澤棠，與弟妹感情要好，其胞妹前日接受身體檢查，欲捐肝救兄，惟今日檢查後報告顯示胞妹身體狀況並不適合捐肝，令陳家頓感仿徨。與陳澤棠結婚多年的Crystal身型細小，原本擔心其肝臟不適合體型建碩的丈夫，當得悉姑仔捐肝希望落空，Crystal亦隨即接受檢查，望為丈夫續命。然而一旦妻子肝臟也不適合，陳澤棠便只熱心人捐肝這個唯一續命希望。陳澤棠目前排於AB型肝臟移植名冊首位，惟醫生坦言AB型肝少見，家人希望親屬能捐肝救他，亦呼籲熱心人捐出離世家人屍肝續命。

瑪麗醫院肝臟移植中心副總監陳智仁表示，涉事病人曾一度肝昏迷，目前已清醒可對答，但病情嚴重，黃膽數高、有肝纖維，若病人一、兩周內未能移植肝臟，或會出現併發症，如肺炎、腎功能衰竭等，情況危急。

本月9日，陳澤棠感不適到法國醫院進行身體檢查，證實肝硬化，肝酵素更超標40倍達2000度。陳於上周三(17日)農曆生日當天轉往伊利沙伯醫院，其後證實膽紅素超標，更出現急性肝衰竭，肝功能僅餘五成。陳澤棠前日轉往瑪麗醫院，右手出現水腫，無法書寫，手、頸更泛黃。

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