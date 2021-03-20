網上代購服務越來越流行，惟不少港人都會誤墮騙案陷阱。警方昨日（19日）拘捕網店「GK Zone」的負責人，他涉嫌犯下「以欺騙手段取得財產」罪，令16人被騙，涉額達七萬五千元。被捕人去年收取受害人訂金後，以不同藉口延遲交貨予受害人，貨物包括有日本動漫「海賊王」和「鬼滅之刃」等新品。警方呼籲市民若懷疑在之前被同一網店所騙，可與警方聯絡。

荃灣警區刑事調查隊第七隊督察麥海文表示，警方早前接到多名市民有關網上購物被騙的報案，指他們在2020年3月至11月期間，於facebook，Instagram和Carousell接觸到一間名為「GK Zone」的網店。該網店聲稱可替受害人代購如海賊王和鬼滅之刃等動漫或玩具模型，但會要求受害人先以轉數快或銀行過戶的方式預先繳付訂金。

當受害人付了訂金後，網店會以疫情令貨品不能運輸到港等藉口，延遲交貨予受害人；有受害人甚至會失去與網店的聯絡，難以再找網店跟進。案中共有16位受害人，年齡介乎18至46歲，被騙金額由250元至14,000元不等，總額75,000元。

警方昨日採取行動在將軍澳區拘捕一名31歲中國籍男子，相信他是「GK Zone」網店的負責人，在其家中搜出多張估計與案件有關的匯款單，涉及金額達七萬五千元。麥海文指，此案不排除有其他受害人，故呼籲市民若曾透過「GK Zone」網店購買玩具及模型、但未收到貨品及與網店失去聯絡，可致電3661 2420與警方聯絡。

警方提醒市民在網上平台購物時，應光顧信譽良好的商戶，盡量選擇貨到付款或當面交收的形式進行交易。市民若懷疑被騙，可報警或致電「防騙易」熱線18222。

「GK Zone」的facebook專頁至今仍在運作，專頁內有不少如海賊王和鬼滅之刃等模型的相片，並標榜可提供「新品預訂」，訂金由170元到940元不等。專頁的最新發帖日期為1月7日，惟帖子下有不少人留言指被店舖「走數」。

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