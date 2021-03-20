「最弱颱風」浪卡去年10月襲港，長洲一名男子被揭發在家中燒炭身亡，當時三號風球掛起，食環署接獲警方通知本應到場移走屍體，未料「執屍隊」竟以安全為由「唔見人」。結果死者胞姊被迫伴屍30小時看着亡弟遺體腐爛發臭，她致電多個政府部門求助，最後獲消防處酌情協助將遺體移送長洲醫院殮房。及後八號風球除下執屍隊仍未抵達，直至臨近所有風球除下之際才到場。事隔多月家屬仍未能釋懷，哭訴：「我細佬係去得好安詳，好靚，之後睇住佢發脹、滲血水」，狠批食環署嚴重失職，亦感激消防處仗義協助。

事件中喪命男子姓李（47歲），與胞姊住長洲大菜園路高山村。李姊稱對當日情景仍歷歷在目，直斥俗稱執屍隊的食環署屍體處理隊失職，如同在家屬傷口灑鹽，每當想起弟弟在面前腐爛感到「個心好痛、好難受」。

去年10月12日傍晚6時許，李姊返家發現弟弟倒斃屋內，大驚報警。當時浪卡襲港，天文台發出三號風球僅一個多小時，警方到場證實其弟死亡，懷疑燒炭輕生，遂通知食環署移走遺體，惟食環署人員遲遲未到。

當時天文台預告翌日清晨前改掛八號風球，李小姐再向同場等候的警員查詢，警員指已催促食環署，至翌日凌晨5時八號風球生效，警員指負責處理遺體的食環署執屍隊因安全理由未能到場，會待三號風球後再處理其弟遺體。

最終八號風球維持14小時，其間李姊一直伴屍30小時幾乎兩晚無眠，她稱當時關上窗，看着胞弟遺體發脹滲出血水，自己無能為力。她心急如焚，先後向離島區議員梁國豪及長洲消防局求助，幾經交涉終獲消防特別酌情於翌日深夜11時許將屍體送往長洲醫院殮房暫放。至14日凌晨1時，距離天文台取消所有風球前一個多小時，執屍隊才到達長洲。

梁國豪稱，事件中警方、長洲醫院及消防局一直很幫助家屬，但姍姍來遲的食環署難辭其咎，「我唔理解由未掛八號風球接柯打，到過埋八號風球，都要五個鐘先嚟到長洲，好明顯有職員疏忽。」批評食環署欠同理心，令家屬承受巨大心理陰影。

食環署回應稱，因當日屍體處理隊較早前已接警方通知到大澳碼頭移走一具屍體，遂決定完成移送大澳碼頭屍體後處理長洲個案。惟完成大澳碼頭個案後，天文台預告短時間內掛八號熱帶氣旋，考慮到隊員在船上甲板及碼頭搬運屍體的海上安全及當時海面情況，決定先處理其他屍體移送個案。署方稱會繼續監察人手安排，確保迅速把屍體移走，避免類似情況發生。

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