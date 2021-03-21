黃店阿叔泰國貨品專賣店昨（20日）於facebook帖文指，位於慈雲山中心分店的職員遭南亞裔男子偷去財物，決定出一萬元懸賞，呼籲市民協助緝拿賊人。據職員指，失竊財物包括現金、八達通、身份證和信用卡，以及最為珍貴的家庭照片。

遇竊職員今午向《蘋果》表示，事發昨晚7時許，當時只有自己獨自在店舖，其後去洗手間，由於店舖沒有電閘，只以索帶圍欄放在門外。豈料職員下班時，發現放於倉庫內的手袋不翼而飛，「連我仔嘅相，之前影嗰啲都有，好多回憶無咗」。職員更向記者展示店舖的閉路電視指：「佢一入到嚟唔洗考慮，直接就咁樣攞完就走，由頭到尾10幾秒，佢應該長期喺度觀察。」店舖已就事件報警，今午亦見警員到場調查。

職員又指，雖然店舖已做足防盜措施，但亦阻不到小偷出現，「呢件事之後，私人物件更盡量小心，去廁所都會帶埋；又或者鎖住櫃桶，無得落閘無辦法呀」。她又指，商場保安巡查次數較少，「而家成粒鐘都唔見有一個。」

店舖的閉路電視片段顯示，約晚上7時12分，一名中年、身材中等的南亞裔男子，身穿深色印有「London」字樣上衣，大無私樣走入店舖收銀處旁的倉庫，該名男子行動迅速，10秒內完成偷竊過程便離開。

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