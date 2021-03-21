疫苗開始接種至今近1個月，由於出現多宗不適及死亡事件，反應越趨冷淡，至且接種者仍以長者為主。昨日一名男子在元朗體育館接種復必泰後一度暈倒，送院治理。不過，今日仍有不少市民按預約到元朗體育館接種復必泰，並指「做足功課，睇數據（支持）打復必泰」。

市民蘇先生將要出國讀書，離港前必須接種疫苗。對於疫苗的選擇，科興還是復必泰？他說：「唔講政治，講數據！其實好多外國數據先前都講BioNTech覆蓋率多，有90幾%，但中國嗰隻打完兩劑之後可能得5成。」疫苗副作用的不穩，令蘇先生更留意疫苗動向，「比如今朝都有睇英國report，有講話打輝瑞有咩side effect（副作用）、有幾多人有呢啲症狀，呢啲都係好好嘅參考對象。」

關太對疫苗不治的個案不太擔心，笑指：「我無事呀，反而屋企人仲擔心過我。」她表示有血壓高及心臟病，但希望可以盡早出外，遂托子女幫忙預約疫苗接種。她說：「其實我啲仔女叫我唔好打，叫我遲啲先；但我想快啲打，想周圍去。後尾佢哋就幫我揀咗復必泰。」她期望接種疫苗後生活恢復正常，並認為副作用沒有問題，毋須過份擔心。

地盤群組爆疫，令建築界人心惶惶惶，從事建造業的謝先生屬優先接種組別，今日也到來接種疫苗，並指：「最緊要唔係打科興就得啦！」他表示對復必泰有信心，遂預約接種，指出接種過程嚴謹，「打之前會做個briefing先，之後醫生護士會再問多我一次，6條問題，關於有無長期病患嘅問題」。

資料顯示，截至周六（20日）晚上8 時，約有26,300人接種第一劑疫苗，其中11,300人接種科興，15,000人接種復必泰，其中復必泰連續5日於單日接種及預約率領先。

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