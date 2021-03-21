中午12時50分，經常發現戰時炸彈的法國籍「炸彈獵人」報案，指在赤柱大潭郊野公園範圍內，發現多枚戰時手榴彈。警方接報到場，封鎖範圍，並召來爆炸品處理課（EOD）到場處理。拆彈專家帶同軍用金屬探測器到場，初步發現有4枚手榴彈及一枚未確定性質的炸彈。現場是衞奕信徑第一段，距離赤柱峽道約50米；警方正封鎖上山入口。

發現手榴彈的Edward（28歲）法國人，是一位軍事迷，來港約7年，從事紅酒生意，平日會攜同金屬探測器，在本港不同地方尋找戰時遺下的軍火，包括二戰時期的英式迫擊炮彈及多款手榴彈。不過警方曾表示，手榴彈一旦爆炸，威力難以預測，呼籲行人人士不要帶同金屬探測器在山頭尋找戰時炸彈。

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