網上流傳一條長近4分鐘的短片，一名疑有黑幫背景的長髮男子日前疑深夜時分走入元朗廈村，並用電筒照射多間村屋，形迹可疑，令村民懷疑有人踩線企圖爆竊，其間大約4至5名大漢上前將長髮男截停，揮棍狂毆，又迫他講出「大佬」的姓名及電話號碼。《蘋果》正就事件向警方查詢。

有關片段在今日流出，片段開首時，一名年約30歲的長髮男子已坐在地上，並遭4至5名手持木棍及電筒的大漢包圍。大漢不斷出言恐嚇，要求長髮男交待晚上「潛入」的目的：「你喺呢度做乜？唔講就打Ｘ你！而家要你知錯！你想斷手定斷腳？」

長髮男透露自己的貨倉在附近，所以前來熟習環境，又自稱為錫降圍的居民，但大漢並不接受其解釋，要他出示身份證證明，「你當我傻仔呀？咁夜入嚟？你跟邊X個啊？」，其間多人用棍毆打長髮男的頭及手腳，甚至用棍向其心口位置桶去。

自稱勝和朱恆門生 漏夜入村視察貨倉位置

長髮男只能抱頭求饒，大爆自己是「多龍」（音），為和勝和「朱恆」（音）的門生，但眾人隨即指：「即係勝和仔啦！勝和唔打得你啊？」。有大漢要求長髮男立即致電朱恆確認身份，但同時間仍不斷揮棍多次施襲，「你係咪踩線呀？Ｘ你老母！日頭嚟睇呀嘛，夜媽媽嚟睇倉？你俾人打死都抵呀」，但亦有人大呼：「打腳，唔好打頭」。

最終，有人成功聯絡到朱恆確認長髮男的身份，「你係咪有個兄弟叫『多龍』，我哋以為佢爆格，喺我哋條村周圍照，你而家捉佢走，我教訓咗佢啦，而家停」。

有網民看畢片段後，質疑該批村民濫用私刑，無法無天，直言「元朗國啲人真係好惡」、「真喺惡人大晒咩」及「入圍村響咩朵都死」。《蘋果》正就事件向警方查詢。

現場消息指，事發於周五（19日）凌晨4時左右，該名長髮男子獨自在元朗廈村錫降圍形迹可疑，其間用電筒照射多間村屋的窗口，有所動作。長髮男被村民喝斥後立即逃走，最終被4名大漢追至800米外的羅屋村截停，揮棍施襲，大約10分鐘後終獲放行離開。

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