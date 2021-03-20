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劉穎匡涉串謀顛覆國家政權正被還押 竟接電話被要求去警署報到

33分鐘前
劉穎匡目前還押中，但竟然有警員找他去警署報到。資料圖片

47 名涉參與或組織初選的民主派人士被控「串謀顛覆國家政權」，其中 36 人不獲保釋，當中包括已解散的民間集會團隊發言人劉頴匡。昨晚劉頴匡女友(Emilia) 在她 facebook 貼出一段電話錄音對話，指有自稱屯門警署的人來電找劉頴匡，促劉應去警署報到，(Emilia)則解釋劉因涉國安法已被還押扣留，對方始恍然大悟。

(Emilia)保管劉頴匡的手機，昨晚她在fb 專頁貼出一段電話對話影片，來電人找劉頴匡，並要求劉到屯門警署報到，稱：「係搵劉頴匡嘅，佢今日點解無去警署報到」，(Emilia)表示「佢國安法畀人還押緊喎」，來電者始恍然大悟「哦，咁樣嘅，得唔緊要，得唔緊要」，並要求(Emilia)留下姓氏和聯絡電話以作記錄。

(Emilia)指有時真係唔知講乜好...「啱啱（夜晚10:20）收到屯門警署打來嘅電話，係搵劉頴匡嘅....問佢今日點解無去警署報到...呀sir好幽默，唔好意思還押咗無得報到 ，唔好意思顛覆咗個政權無得報到」。

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