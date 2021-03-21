秀茂坪警區重案組及情報組人員，聯同牛頭角警區特遣隊人員昨日展開代號「勇爵」（BRAVEDUKE）的反罪惡行動，突擊搜查牛頭角臨興街21號一個單位，搗破一間懷疑無牌酒吧。

警方在行動中拘捕酒吧31歲姓甘男負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕，他已獲准保釋候查，須於四月上旬向警方報到。單位內9男9女，年齡介乎25至38歲，則涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），警員已向他們發出定額罰款通知書。

行動中，警方共撿獲 92罐啤酒及11瓶燒酒。警方強調，無牌賣酒屬嚴重罪行，一經定罪最高可判罰款一百萬元及監禁兩年。在疫情嚴峻時期，警方呼籲市民顧己及人，應嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。

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