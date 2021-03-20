長洲有市民被迫伴屍30小時，眼看着至親屍體腐爛滲血水，有法醫直指死者遺體去世24小時內會開始腐爛，事件中食環署人員待屍體發臭後仍未到場移送遺體，做法過份，相信對家人心理衝擊很大，事件反映部門應檢討惡劣天氣下，如何盡快處理屍體問題。

據天文台記錄，去年10月12日事發當晚約7時，氣溫為攝氏29度。資深法醫馬宣立指，本港溫度接近攝氏30度或以上，一般情況下人去世後屍體會在24小時內腐爛，如戶外有陽光照射或身處高溫，10多小時內屍體就已腐化。

他解釋，人體腸道佈滿細菌，而黏膜細胞可抑制細菌滋生，但人死後，細胞逐漸死亡，細菌便開始繁殖。腸胃內食物殘渣令細菌不斷發酵，產生氣體，導致腹部首先發脹。腹脹會將壓力推向橫隔膜及壓迫心肺，導致肺充血，其後屍體會滲血水。

對食環署解釋當日因天氣致移送屍體延誤，馬認為長洲醫院亦有殮房，部門應早作協調，「如果知道因為打風冇可能入嚟，一早要諗定啦，等到發臭先搬？我覺得有少少過份。」他又認為，負責人員應向死者家屬解釋清楚。

執屍隊醜聞屢屢 曾有當值隊目醉酒鬧事

俗稱「執屍隊」的食環署屍體處理隊，現有超過70人，過往屢發生執屍隊遲大到令遺體暴屍多時，亦有執屍隊員被投訴在值勤時涉醉酒鬧事。去年亦有執屍隊成員報稱不知情下被安排處理確診武肺死者屍體。

現時食環署轄下執屍隊劃分為香港與離島、九龍及新界三區。據知執屍隊共有10支隊伍，連同替假隊員至少有14名工目和57名二級工人，待遇與清潔工一樣。執屍隊分三班工作，全天候24小時候命，負責處理人和禽畜屍體，只是每年農曆大年初一暫停處理動物屍體，每年處理人屍2,000至3,000宗。

執屍隊最常被詬病是遲到處理屍體，2002年6月17日，屯門山景邨一名少女跳樓身亡，遺體暴屍現場4小時，令附近兩所學校師生途經受驚，途人亦批評對死者不敬。其後警員在處理同類情況時為屍體蓋上白布或帳篷，等待執屍隊到場。

另外，2018年11月一名執屍隊工目在辦公時間於值勤室涉醉酒鬧事，署方接納投訴，稱會按既定程序處理，紀律處分違規員工。

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