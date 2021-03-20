西貢發生車死黃牛交通意外，昨晚9時許，一隻黃牛在海下路近猴塘溪營地，慘遭途經車輛撞至重傷，倒卧路邊流血不止，警員到場通知漁護署人員到場協助。

受傷黃牛背部流血，重創不能站立，fb西貢護牛天使有成員到場，據護牛組織fb透露，到達後發現牛隻還有生命迹象，於是通知漁護署請求獸醫到場，其間在旁不斷安撫牛牛，惟約個多小時後，牛牛呼出了最後一口氣完了生命，死在成員的抱懷內，據指，現場環境是完全沒有任何街燈照明。僅靠車輛大燈照明行駛。司機將事發經過道出及表示內疚，並向牛隻說了數次對不起，相信是個無法預計的意外。

警方表示，昨晚9時半，接獲肇事私家車姓雲61歲司機報警，指意外撞倒牛隻，警員及漁護署人員趕至現場，惜牛隻最終死亡。

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