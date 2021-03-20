警方展開代號「勇爵」(BRAVEDUKE)反罪惡行動，在觀塘多處地方破獲4間違規營業的派對房間。

昨晚約9時，觀塘警區特遣隊及機動部隊，突擊搜查觀塘區內20多間派對房間，發現其中3間分別位於興業街14號及成業街15-17號的派對房間懷疑正在違規營業，兩名分別21歲及27歲的負責人，涉嫌違反防疫條例（第599F章），他們現正被扣留調查。

另外，3派對房間內的28名男顧客及20名女顧客，年齡由16至31歲，則涉嫌違反限聚令（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款告票。

昨晚約11時半，東九龍總區重案組及反黑組根據線報及深入調查後，探員掩至觀塘駿業街66號一幢工廈，在一間派對房間內拘捕20男女，並在場所消防喉內搜獲一批武器，包括3支水喉通及兩支伸縮棍，另外亦撿走麻雀枱，卡拉OK設備，遊戲用品，LCD電視，一併帶署調查。

派對房間21歲姓陳男負責人，涉嫌藏有攻擊性武器，及違反防疫條例（第599F章）被扣留調查，而11男8女顧客則涉嫌違反限聚令（第599G章）收到告票，破獲的派對房間相信由黑幫經營，派對房間內空氣不流通非常混濁，且火警系統亦有隱憂，環境容易令武肺傳播及有走火通道安全危機。

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