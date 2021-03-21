今日網上流傳一張圖片，顯示一隻寵物兔，被人放在籃子內，棄在迪士尼樂園的門口。不過籃子上夾着一張字條，寫上「不是失物，兔兔主人在廸士尼」。事件隨即引起網民熱議，批評兔主人不負責任，根本不應該帶兔子到迪士尼，更不應該掛住玩棄下不顧，認為有虐待動物之嫌。

據了解，事發於昨日下午4時左右，遊人在迪士尼樂園近入口處的涼亭，發現有人遺下一個籃子，裏面有一隻灰白色兔子，眼仔碌碌精靈可愛，還有兩隻紙杯，但不見糧食。可是籃子上夾有一張字條，指兔子不是失物：「兔兔主人在迪士尼，兔兔不能寄存，亦不能內進迪士尼」還留有聯絡電話。不少遊人圍觀，更有人拍照後上載互聯網，但究竟兔子最後有否走失，還是主人領回，也不得而知。

相片上載後隨即被瘋傳，網民紛紛留言指摘兔主人不是。《蘋果》透過WhatsApp聯絡到女事主，但她以身體不適為由拒絕接受訪問，又指「真相越辯越明啦，我唔想回應喇」。

迪士尼禁示攜帶動物入園

其實迪士尼樂園網頁內，羅列了遊客不能攜帶的物品，包括動物（輔助犬除外）、危險或有害物品、武器、含酒精飲品或任何非法物質、罐裝及玻璃容器、有輪轆的行李等等。

記者向迪士尼查詢事件，發言人表示，最後該名遊客領回兔仔，職員亦提醒對方不能攜帶物品的事項，但發言人沒有說明事件的詳情，包括兔仔被遺下的時間，其間是否要職員看管。

部份網民留言：

「明知唔可以帶寵物入去仲帶，就算當係個刻先知唔比帶入去都好，咪下次再入去玩囉！」

「係都俾個籠仔，又無水無糧 ，佢跳出嚟就走咗。」

「為咗打卡帶隻兔兔出門口，仲要遺棄佢係迪士尼門口，有冇諗過隻兔係陌生環境有幾驚，噚日又熱又曬，根本係虐待動物，無愛心唔該唔好養小動物，害人害己。」

不過也有網民從其他網站發現，兔主人其實也相當愛錫兔兔，經常帶兔兔出街，搭電車、巴士和港鐵，又開專頁定時上載兔仔的生活照，分享點滴。

愛協：寵物兔並不適合被帶到人多聚集的地方

愛協回覆查詢稱，留意到網上有消息指一名寵物主人帶同其寵物兔外出，由於兔子被拒進入，於是將兔子放在一個開口籃子內，遺棄於戶外地方。愛協譴責此等不負責任的飼主行為，寵物兔並不適合被帶到人多聚集的地方，不但有可能被行人誤傷或嚇到，亦有可能被其他戶外動物襲擊。在任何情況下寵物主人必需為其飼養的寵物的安危負上全責。

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