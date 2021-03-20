警方周五（19日）拘捕網店「GK Zone」的姓曾負責人，涉嫌去年收取受害人訂金後，以不同藉口延遲交貨予受害人，貨物包括有日本動漫「海賊王」和「鬼滅之刃」等公仔。據知，案中公仔是由韓國、泰國、內地等地的工作室所製作，細節精良、人手上色而且數量有限，價錢不菲，吸引人們炒賣，可達原價兩成。

有動漫迷表示，這些公仔會被愛好者們稱之作「GK」（Garage Kit，套裝模件），多數由坊間私人工作室製作，雖然未必是官方授權，但其細節之精良，甚至比起大廠有過之而無不及，故十分受歡迎。

製作流程方面，這些工作室一般首先會公佈樣板，然後交給相熟代理，讓代理們提前給客人預訂。客人落訂後，他們便交給在內地等工廠製作雛形，然後再拿回雛形慢慢上色完善。由於上色步驟通常是依賴人手，不但製作數量相當有限，製作也相當需時，通常客人落訂後，要大約半年時間才能取貨。

正正是上述原因，故令這些公仔極具價值，大部份愛好者購買後，都寧願自己收藏，不願放賣；亦有人會拿到公仔放售炒賣，獲利甚豐。以一個Hero Belief工作室的炭治郎公仔為例，未拆盒公仔網店上原價1600元，一旦放售，可以比原價賣貴兩成。

涉案網店逾萬人讚 靠平兼大賣廣告冒起

「GK Zone」的facebook專頁至今仍在運作，專頁內有不少如海賊王和鬼滅之刃等模型的相片，並標榜可提供「新品預訂」，訂金由170元到940元不等。專頁的最後一次發帖日期為1月7日，惟帖子下有不少人留言指被店舖「走數」。

受騙苦主胡先生向《蘋果》表示，「GK ZONE」早在去年年初開始冒起，當時他看見該網店在facebook、Instagram等各大平台大賣廣告，遂開始留意該網店。其後，他看見該網店自稱與各大知名動漫公仔工作室有良好關係，而且市價與其他網店相比便宜大概5%，不虞有詐下遂先後預訂10多件公仔，訂金達超過8000元，預計去年年尾到貨。

然而至年尾到貨時間，該網店一直未有發貨，不但以各種疫情、工作室未出貨等各項理由推搪，更要求顧客付清尾款，聲言不付款便視作撻訂。胡先生應要求付數次尾款後，未收貨，遂懷疑自己受騙，遂報案求助。

一度發律師信反告苦主誹謗

胡先生其後在網上，了解到自己並非唯一受害者，有網民成立了苦主群組，成員有百多人。有苦主代表群組成員向店主交涉，豈料店主向該人發出律師信，警告該名苦主誹謗，然而有人致電律師信所列電話，但未有打通。

胡先生表示，自己看見有涉案人被捕消息。他又提到，警方雖然指目前總涉案金額僅7萬多元，提到苦主群組中多人仍未報案，估計苦主們總共損失超過20萬元。他透露，警方將會在下周一（22日）聯絡其他受騙人士，以安排他們陸續報案。

胡先生指，自己已購買動漫公仔有5年多，這次是自己第一次受騙，「呢啲Figure都係好細個，（例如）男兒當入樽咁，係兒時回憶，我哋曬幾百甚至幾萬蚊，係因為出於鍾意同埋想收藏，本身係一件好熱血好開心嘅事」，得知涉案人被捕後，他和各名苦主都感到相當開心。不過，胡先生直言經過今次事件後，「驚俾人呃多次」，未來一段時間都會選擇前往實體店購買。

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