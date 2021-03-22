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青衣運動場現4貓屍身帶傷痕 1大3小慘不忍睹　

1小時前
其中一隻大貓伏屍運動場的看台下。

青衣運動場，下午1時許，保安發現4隻貓的屍體，其中一隻貓媽媽，倒卧運動場看台下面，另外3隻小貓則在看台對出的草地。警員接報到場，先用鐵盒蓋住3隻小貓的屍體。警員初步檢查大貓的屍體，牠沒有流血，但身體有傷痕，正聯絡愛護動物協會人員到場協助。

警方經初步了解，貓媽媽生下三隻小貓，約個半月大。貓媽媽身上有傷痕，懷疑牠被其他動物咬過，而三隻小貓均有被動物咬過的傷痕，但未知是何種動物。

據職員透露，慘死的4隻貓為流浪貓，並非運動場職員飼養，若見到有食物或貓糧放在運動場附近，會盡快清走，不欲招惹老鼠。

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青衣運動場貓屍
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