青衣運動場，下午1時許，保安發現4隻貓的屍體，其中一隻貓媽媽，倒卧運動場看台下面，另外3隻小貓則在看台對出的草地。警員接報到場，先用鐵盒蓋住3隻小貓的屍體。警員初步檢查大貓的屍體，牠沒有流血，但身體有傷痕，正聯絡愛護動物協會人員到場協助。

警方經初步了解，貓媽媽生下三隻小貓，約個半月大。貓媽媽身上有傷痕，懷疑牠被其他動物咬過，而三隻小貓均有被動物咬過的傷痕，但未知是何種動物。

據職員透露，慘死的4隻貓為流浪貓，並非運動場職員飼養，若見到有食物或貓糧放在運動場附近，會盡快清走，不欲招惹老鼠。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！