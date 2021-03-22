47名民主派因參加初選被控違反《國安法》下的串謀顛覆政權罪，至今只有11人獲准保釋，其餘36人未審先囚，當中最少12人如重囚般還柙在赤柱監獄，包括黃之鋒、朱凱廸、林卓廷、岑敖暉、陳志全、趙家賢、張可森、郭家麒、鄒家成、李嘉達、鍾錦麟及譚凱邦。

今早8時許，岑敖暉太太及郭家麒太太先後到赤柱監獄探訪丈夫。劉公子劉定成來探望陳志全，阿牛曾健成亦來探望古思堯。

至10時許，劉公子探訪後離開，他說慢必現在保持得好好，「冇肥冇瘦，食得好，有私飯，佢依家喺J Block，同張可森、鄒家成一齊，都開心，生活過得好好，一切安好，佢夠衫著，夠被冚，夠嘢食，冇特別嘢同出面講，一切隨緣，叫香港市民放心，佢安好的，生活安定」。

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