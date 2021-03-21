共有3間分店的黃店「泰Cool」，遭人惡意虛報火警。泰Cool昨晚在其fb表示，有人報警聲稱觀塘鴻圖道48號的分店發生火警，致大批消防員趕到，但到達後未有發現煙及火。警方表示，昨晚9時許，有人報案指上址冒煙，警方及消防員趕至現場，發現無煙無火，30歲姓馬負責人表示餐廳並無發生火警，懷疑有人虛報，警方及消防遂收隊離開，案件分別列作發現異味及善意虛報。

泰Cool指「我諗如果有人睇我哋唔順眼嘅話，其實唔好話我哋餐廳火燭，咁樣只會麻煩到消防員，消防員哥哥都好有禮貌，話有人指明報警話你哋間餐廳火燭，你哋咁樣係整蠱緊消防員，而唔係整蠱緊我」。網民看後分別回應，「辛苦消防員...」，「虛報會有報應」，「真係好無聊」，「真係好小學雞」。

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