西貢一頭牛牛，上周日（14日）被牛隻關注組發現頸纏GPS頸箍，牛牛不斷搖擺頭部企圖揈走頸帶但不成功，更流下眼淚，有關片段曝光後全城震驚。事隔一星期，漁護署發新聞稿，強調頸帶不影響牛隻健康及福利，未有提及拆除頸箍。

漁護署指，頸帶重量對成年牛隻而言並不算重，不影響牛隻正常生活，如使用體積較小較輕、用於寵物的追蹤器頸帶，由於儲電量不高，並不適用於與野生動物相關的研究。

漁護署在新聞稿中，未有提及何時拆除牛牛頸帶，僅指「會持續派員到西貢郊野公園檢查該牛隻及其追蹤器頸帶，以確保牛隻健康不受影響，以及頸帶運作正常。漁護署會盡快完成數據收集，然後為相關牛隻拆除追蹤器頸帶」。

漁護署同時引述城大專家及獸醫，指以追蹤器頸帶追蹤動物去向，能為研究動物提供有用數據，亦是外國研究動物行為的常見做法。此外，他們認為頸帶佩戴鬆緊合適，牛隻有足夠空間進食及反芻，不會影響其正常生活。

片段上星期曝光後全城震驚，漁護署當時回覆《蘋果》查詢時，曾提到牛牛所戴的GPS頸帶涉及一項由漁護署及機電署共同合作的試驗計劃，以「物聯網技術」偵測野外牛隻的位置，從而普查牛隻數量及分佈，及利用數據以避免牛隻發生交通意外，整個計劃僅編號「531」一隻牛被上頸帶。

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