47名民主派因參加初選被控違反《國安法》下的串謀顛覆政權罪，至今只有11人獲准保釋，其餘36人未審先囚，其中吳敏兒、袁嘉蔚、余慧明、黃子悅和毛孟靜5名女子還押羅湖懲教所。下午一時半，吳敏兒、袁嘉蔚和余慧明三人的親友結伴前來探望，眾人逗留至下午三時半離去。

職工盟前組織幹事譚駿賢和西貢區區議員何偉航今來到探望吳敏兒，兩人指吳敏兒比想像中精神，但仍受腰痛問題困擾，「都仲要睇醫生，因為張床都係硬啲，都係要定時複診㗎啦。」二人提到吳敏兒現時在獄中主要是看書和寫信打發時間，「我哋推介佢睇哈維爾囉，佢自己就話想睇東野圭吾。」

兩人又表示吳敏兒看見多位市民的信件感到十分開心，「佢好開心，唔係佢啲時間就可以用嚟睇信同埋回信」，呼籲市民多寫信給在囚人士，「對佢哋都係一種好重要嘅鼓勵，大家都可以積極啲做寫信師。」

對於今天剛回港的8名12港人案人士，何偉航希望各人要堅強，「可能呢個審訊或者經歷真係好漫長，但係我哋都唔會忘記，要捱過呢個難關，唔好俾自己迷失。」

醫管局員工陣線副主席Ivan今天再來探訪余慧明，透露今天余的精神尚可，今天主要是討論信件安排，「一日都收到20幾封信，要講下啲流程點樣透過我哋回覆到俾市民」。Ivan坦言信件眾多，「佢每日都好努力咁寫㗎喇」，籲未收到回覆的市民耐心等候。

黃先生今天來到探望袁嘉蔚，並為他帶來牛肉乾和餅乾等零食。距離上次相見，黃先生已有一個月未曾看見袁嘉蔚，稱袁看見他時感到十分喜悅和安慰。黃先生又感慨袁覺得獄中生活甚為枯燥，「健康囉，日日作息時間都咁固定」，並笑稱「每日咁好嘅作息會好肥」，所以在獄中多做瑜伽鍛煉身體，苦中作樂。

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