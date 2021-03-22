早前網上流傳短片，可見一艘水警快艇，在屯門青山發電廠對開海域，高速追截一艘疑似走私船，其間水警平射多枚信號彈。至今日，警方證實有關片段拍攝於上周五（19日）傍晚6時，而有關行動最後是以走私船擱淺，船上兩名男子逃去無蹤作結。

警方今日表示，水警小艇分區聯同海關海域調查組，於上周五在西面水域一帶聯合行動。至當日傍晚約6時45分，龍鼓灘一帶海面一艘可疑快艇懷疑走私，往本港西北面邊界水域駛去，水警小艇分區人員發現後隨即追截，惟該艘快艇拒絕停下，最終於龍鼓灘近爛角嘴岸邊擱淺，而快艇上的兩名男子逃去無蹤。

行動中，警方和海關撿獲一艘快艇及重約12噸懷疑走私凍牛肉產品，估計總市值約240萬元。案件由海關跟進調查。

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