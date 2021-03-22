去年8月潛逃離境時被廣東海警截獲的12港人，扣押於深圳鹽田看守所，其中8人服刑完畢，今日遣返香港，據警方指會分四批車輛押送。首名載有相信是李宇軒的警方七人車已到達天水圍警署，隨即被轉往其他警署扣押。有市民不理長時間的等候，特意前來警署門外聲援他們，直到所有人順利抵達為止。

天水圍街坊阿Win於10時到場守候，她表示一直留意「12港人案」，由他們被「送中」開始一直擔心記掛。至10時半，由深圳灣開出押送車輛終抵達警署，但車輛一概落簾，傳媒未能捕捉第一批抵達人士的面貌。阿Win則說：「都唔知車入面有邊個，目送就算，都無嘢可做到。」她亦預計8人返港後的情況亦不樂觀，但起碼他們總算回到自己的地方，與親友的距離拉近。

元朗區議員李頌慈亦在場，他表示會與團隊留守警署範圍作支援。問到對案情的感受，李表示，「佢哋喺大陸受完苦，仲要面對香港嘅刑罰」，心情沉重。他又表示是次為「秘密移交」，是特例與否亦無從考究，但作為家屬已經受夠，「唔知今次係特例定點，但作為家屬仔女受咗好多 ，係唔係秘密移交已經無咩所謂啦。」

另外，一直力撐12港人的王婆婆，早上9時已經到埗，她持印有「Free All Political Prisoners」的自製橫額，於天水圍警署外等候8人歸來。至載有相信是李宇軒的車輛駛至，王婆婆隨即把電話閃光燈亮起，並高舉橫額，以示支持。她向記者表示感同身受，揚言「會支持，撐到底」。

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