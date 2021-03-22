下午近2時，一名年約50歲男子，一行8人到東涌行山，其間行到彌勒山落山方向，男事主突不支暈倒，昏迷不醒，同行友人報警求助，政府飛行服務隊奉召到場，事主由直升機救起，送往東區醫院搶救，其間醫護人員以自動心肺復甦機協助急救，惟經搶救後證實不治。據悉，事主姓羅（56歲），警方正了解他是否有身體病紀錄。

全長5公里的彌勒山郊遊徑適合行山新手前往，路程並不崎嶇，難度不大，只需約兩小時便能走完，在不同路段都能看到不同的美景。郊遊徑的入口設於東山法門，也即是法門古道的起點，首段樹木繁盛茂密，綠葉成蔭，其間更可遠眺大東山及鳳凰山，冬天時芒草盛開，份外耀眼。

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