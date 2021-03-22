前年11月18日理大圍城一事，大批市民於油尖旺一帶聲援。其中9人當日被捕後踢保，至今日再被警方拘捕，連同早前一名准保釋女子，共10人均被控非法集結，本周五（26日）提堂

警方表示，有組織罪案及三合會調查科今日早上拘捕3男6女，他們是拒保候查人士，年齡介乎20至52歲，涉嫌於前年11月18日在科學館廣場外，聲援理工大學內的人士，並設置雨傘陣與警方對峙，其後被警方包圍及拘捕。

9人連同一名正保釋候查的28歲女子，10人合共被控一項非法集結罪。案件將於本周五（26日）下午在九龍城裁判法院提堂。

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